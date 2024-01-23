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Происшествия 23 января 2024 15:08

Аварийные службы устранили прорыв трубопровода на Солдатской в Казани

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Аварийно-восстановительные работы у дома №5 по Солдатской улице завершены, сообщает Казанский Водоканал.

В процессе проведения работ выяснилось, что прорыв случился на бесхозном тупиковом трубопроводе, который на балансе МУП «Водоканал» не состоит.

Работы по ликвидации аварии были проведены без отключения потребителей от водоснабжения. Движение транспорта на Солдатской улице восстановлено.

Утром мы сообщали, что недалеко от улицы Бондаренко в Казани прорвало трубу.

#прорыв трубы
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