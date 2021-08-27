ГИБДД: каждое пятое смертельное ДТП в Татарстане совершают водители из других регионов

Можно ли было избежать ДТП на аварийных участках дорог, по чьей вине чаще всего происходят аварии, как Госавтоинспекция готовится к началу нового учебного года – в материале ИА «Татар-информ».

143 человека погибли на дорогах Татарстана за 7 месяцев этого года

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По итогам 7 месяцев 2021 года на территории Республики Татарстан произошло 1901 ДТП, в которых погибли 143 человека и 2359 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий и пострадавших снизилось на 8%, а число погибших – на 7%. Такие цифры были озвучены сегодня на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Доме Правительства РТ.

«Мы едем на старых дрожжах»

Провел заседание заместитель Премьер-министра Татарстана – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров. В начале мероприятия он отметил, что в республике ведется планомерная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

«И все же мне кажется, что мы "едем на старых дрожжах". Мы принимаем и выполняем решения, которые повторяются из года в год. В последнее время у нас нет прорывных инициатив, которые бы позволили добиться значительных положительных результатов», – обратился к членам комиссии Гафаров.

Шамиль Гафаров: «В последнее время у нас нет прорывных инициатив, которые бы позволили добиться значительных положительных результатов» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

С основным докладом выступил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов. Он отметил, что за текущий год в республике удалось достигнуть снижения количества аварий по вине пьяных водителей и водителей со стажем управления менее двух лет. Также сократилось число ДТП и раненых по вине лиц, лишенных водительского удостоверения.

«В текущем году увеличилось число погибших в ДТП из-за нарушения ПДД водителями других субъектов России – по их вине зарегистрирован каждый пятый погибший в республике. Также отмечен рост основных показателей аварийности по вине водителей грузового транспорта», – рассказал Габдурахманов.

Он отметил, что рост числа погибших в авариях наблюдается в Агрызском, Аксубаевском. Алексеевском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском и Чистопольском районах республики.

Ленар Габдурахманов: «Основной причиной ДТП, в которых гибнут люди как на региональных, так и на федеральных дорогах, является выезд на полосу встречного движения» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Аварийность на федеральных и региональных дорогах

По словам Габдурахманова, за текущий год на федеральных дорогах выросли все три показателя аварийности, на региональных при снижении количества ДТП и раненых выросло число погибших.

«Основной причиной ДТП, в которых гибнут люди как на региональных, так и на федеральных дорогах, является выезд на полосу встречного движения в местах, где обгон не запрещен. Наиболее действенной мерой профилактики встречных столкновений является разделение потоков», – отметил Габдурахманов.

Так, на «открытых» участках трассы М7 «Волга» произошло три ДТП, в которых один человек погиб и 6 были ранены. На автодороге «Казань – Малмыж» из-за выезда на встречку произошло 6 ДТП, в которых 7 человек погибли и 12 получили травмы.

Наиболее действенной мерой профилактики встречных столкновений является разделение потоков Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Очевидно, в случае разделения транспортных потоков таких последствий можно было избежать», – считает Габдурахманов.

Кроме того, одной из причин роста аварийности на федеральных дорогах стали ДТП в местах проведения дорожных работ.

«В текущем году на ремонтных участках количество ДТП увеличилось на 11 происшествий, число погибших – на 5 и раненых – на 14 человек. В каждом третьем случае зафиксированы нарушения правил производства дорожных работ со стороны подрядных организаций – погибли 2 человека и 7 человек получили ранения», – отметил Габдурахманов.

Одной из причин роста аварийности на федеральных дорогах стали ДТП в местах проведения дорожных работ Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«При своевременном ремонте и обустройстве дорог аварий можно было избежать»

Габдурахманов отметил, что для профилактики возникновения аварий в Татарстане решаются вопросы по устранению 213 аварийных участков на дорогах республики. Как показал анализ, принимаемые меры эффективны – на обустроенных участках ДТП не происходят.

«Например, на участке улицы Комарова в Челнах в 2020 году произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. В текущем году на данном участке был организован нерегулируемый пешеходный переход со светофором, установлены ограждения, обустроены искусственные неровности, скоростной режим ограничен до 40 км/ч, и после этого ни одного ДТП не зафиксировано», – рассказал Габдурахманов.

Как показал анализ, принимаемые меры эффективны – на обустроенных участках ДТП не происходят Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Однако такая ситуация сложилась не везде – по настоящее время из 213 аварийных мест необходимые работы проведены на 162 участках, что составляет 76%.

«Остаются незавершенными мероприятия на пяти аварийных участках на федеральных дорогах, на одном участке региональных дорог и 20 – местного значения. Отмечу, что в этом году на пяти этих участках еще произошло 9 ДТП, и было ранено 12 человек. Указанных происшествий можно было избежать при своевременном выполнении запланированных мероприятий», – считает Габдурахманов.

С начала года в Татарстане в авариях погибли 11 детей

Отдельное внимание в своем докладе Габдурахманов уделил детскому дорожно-транспортному травматизму. С начала года в республике произошло 271 ДТП с участием детей, в которых погибли 11 детей, а 286 получили ранения.

Габдурахманов отметил, что в 2020 году на приведение в порядок пешеходных переходов возле школ и детских садов было выделено 120 млн рублей. Поскольку проблема не была решена полностью, в этом году для безопасности маленьких пешеходов по маршруту «дом – школа – дом» направили еще 22,9 млн рублей.

В этом году для безопасности маленьких пешеходов по маршруту «дом – школа – дом» направили еще 22,9 млн рублей Фото: © ИА «Татар-информ»

Эти средства были выделены на обустройство «лежачих полицейских», установку светофоров и необходимых дорожных знаков, а также ограждений. Работы должны были завершиться к 1 августа этого года.

«Проверка показала, что в большинстве муниципальных образований работы выполнены в полном объеме, однако в Апастовском и Камско-Устьинском районах работы завершены только на этой неделе, в Буинском и Тетюшскомработы не завершены и по сей день, в Верхнеуслонском к работам и вовсе не приступали», – оценил ситуацию Габдурахманов.

Безопасность на школьных маршрутах

По его словам, в преддверии начала нового учебного года особенно актуальными становятся вопросы, связанные с перевозками детей школьными автобусами. На сегодняшний день в республике всего 832 школьных автобуса, которые перевозят детей по 864 маршрутам.



Во время подготовки к учебному году Госавтоинспекция проверила условия эксплуатации школьных автобусов и их техническое состояние. По результатам проверок были выявлены недостатки в 12 муниципальных районах у 31 школьного автобуса.

На сегодняшний день в республике 832 школьных автобуса, которые перевозят детей по 864 маршрутам Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Не надо откладывать осмотр школьных автобусов до крайнего срока, необходимо пройти вовремя. Нет 100% гарантии, что все школьные автобусы с первого раза пройдут технический осмотр», – отметил Габдурахманов.



Он добавил, что Госавтоинспекция проверила не только сами автобусы, но и маршруты, по которым они перевозят детей. Результаты показали: на 176 маршрутах школьных автобусов выявлены нарушения содержания дорог. Там отсутствуют барьерные ограждения, предупреждающие дорожные знаки или занижена или повреждена обочина.

Габдурахманов заметил, что уже были случаи, когда на школьных маршрутах происходили ДТП, одной из причин возникновения которых становились недостатки улично-дорожной сети. Поэтому, отметил спикер, необходимо устранить эти нарушения и обезопасить дороги на школьных маршрутах до начала нового учебного года.