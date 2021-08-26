С начала года в Татарстане в авариях погибли 143 человека

Всего за 7 месяцев в республике зарегистрировано 1 901 ДТП, в которых погибли 143 человека, более 2 тысяч жителей республики получили травмы. Об этом на заседании комиссии по обеспечению БДД в Доме Правительства РТ рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов.

«Достигли снижения показателей аварийности по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, со стажем управления до двух лет. Также сократилось количество ДТП по вине лиц, лишенных права управления транспортным средством», – отметил спикер.

Габдурахманов подчеркнул, что увеличилось количество ДТП с участием водителей из других регионов России. По их вине произошла каждая пятая авария с погибшими в республике. Вместе с тем, по словам Габдурахманова, также выросло число аварий по вине водителей грузового транспорта.