«Авангард» примет «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

«Авангард» сегодня сыграет в Балашихе против «Ак Барса» третий матч серии стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что во втором матче серии омичи разгромили казанский клуб со счетом 5:2 и повели в серии со счетом 2 - 0.

У «Авангарда» в список травмированных помещён нападающий Александр Дергачёв, а «Ак Барс» готовится к матчу без кадровых потерь. Также отметим, что контракт с «ястребами» расторгли перед сегодняшней игрой финские защитники Каски и Покка.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал о причинах неудачного старта «Ак Барса» в нынешнем плей-офф.

Напомним, что казанцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции. «Авангард» занял пятое место в таблице.