«Авангард» примет «Ак Барс» в шестом матче серии плей-офф КХЛ

«Авангард» сегодня сыграет в Балашихе против «Ак Барса» шестой матч серии стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в пятом матче серии команда Дмитрия Квартальнова добилась второй победы (4:3 ОТ) в противостоянии с омичами и сократила разрыв в серии 2-3. Если «Ак Барс» проиграет сегодня, то завершит сезон. Напомним, что серия продлится до четырех побед одной из команд.

У «Авангарда» в список травмированных помещен нападающий Александр Дергачёв, а у «Ак Барс» список пуст. При этом, у казанцев из-за повреждений прошлый матч не доиграл Никита Дыняк. В предыдущих играх травму получил форвард Кирилл Петров, также после первой игры серии выбыл Эрик Фер. У омичей по ходу серии повреждение получил защитник Готовец.

Также напомним, что финские защитники Каски и Покка расторгли контракт с «ястребами» перед прошлой игрой серии.

Отметим, что обе команды в прошлой игре впервые реализовал численное большинство в текущем плей-офф.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал о победе «Ак Барса» в четвертом матче противостояния.

Напомним, что казанцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции. «Авангард» занял пятое место в таблице.