«Авангард» примет «Ак Барс» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

«Авангард» сегодня сыграет в Балашихе против «Ак Барса» четвертый матч серии стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в третьем матче серии омичи обыграли казанский клуб со счетом 2:0 и повели в серии со счетом 3 - 0. Если «Ак Барс» проиграет сегодня, то команда Дмитрия Квартальнова завершит сезон.

У «Авангарда» в список травмированных помещён нападающий Александр Дергачёв, а у «Ак Барс» список пуст. При этом, в прошлом матче защитник Барберио и форвард Фер не сыграли именно из-за травм.

Также напомним, что финские защитники Каски и Покка расторгли контракт с «ястребами» перед прошлой игрой серии.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал о причинах плохой игры «Ак Барса» в нынешнем плей-офф.

Напомним, что казанцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции. «Авангард» занял пятое место в таблице.