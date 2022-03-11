«Авангард» подал апелляцию на работу судей в четвертой и пятой играх серии с «Ак Барсом»

«Авангард» подал протесты в КДК на работу арбитров в четвертой и пятой играх четвертьфинальной серии против «Ак Барса». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, омский клуб подал сразу несколько апелляций. В их число вошли эпизоды с Никитой Дыняком и Никласом Сведбергом в четвёртой, а также Стивеном Кэмпфером и Семеном Чистяковым в пятой игре.

Стоит отметить, что победы в обеих встречах одержал казанский клуб.

Напомним, после пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.