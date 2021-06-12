Аушев попросил Минниханова создать программу по соцзащите ветеранов боевых действий

Герой Советского Союза Руслан Аушев попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова создать программу по социальной защите ветеранов боевых действий. Об этом генерал-лейтенант, первый Президент Ингушетии заявил на церемонии открытия памятника воинам-интернационалистам в Казани.

«Пользуясь тем, что здесь находится один из лучших руководителей субъектов РФ — Татарстана, хотел бы обратиться с просьбой, — сказал Аушев. — Вот если сегодня передовая республика создаст небольшой отдел в органе исполнительной власти Татарстана, который бы разработал комплексную программу по социальной защите этой категории граждан».

Он добавил, что необходима государственная программа, которая бы «в масштабах республики защищала участников боевых действий».

«Памятник и награды — это хорошо, но для такой страны, как Российская Федерация, есть одна проблема, которую мы никак не можем решить: что делать с ветеранами после их участия в боевых действиях? Как и чем они живут, где трудятся, как их дети? В 1990 году пришли к выводу, что нужно создавать орган исполнительной власти. Тогда было понимание», — отметил гость.

По его словам, Татарстан всегда был в авангарде многих экономических и социальных вопросов. «Если бы вы показали и в этом пример, думаю, многие бы его подхватили», — рассудил Аушев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня на территории парка Победы в Казани торжественно открыли мемориал воинам-интернационалистам.