Общество 26 августа 2025 18:30

Аудитория конкурса «Новая волна» в Казани достигла 600 млн человек

Телеаудитория конкурса «Новая волна» без учета сегодняшнего дня достигла почти 18 млн человек. Общая аудитория, включая соцсети, приближается к 600 млн. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции в столице Татарстана.

«Мы прожили шесть дней, наполненных прекрасной музыкой. И интерес к "Новой волне" зашкаливает. Мы внимательно следим за тем, что пишут, что показывают. На "Новую волну" только 11% билетов удалось купить казанцам, все остальные приобрели жители из других регионов и стран», – сказал глава города.

По словам Метшина, одним из инициаторов проведения «Новой волны» в Казани стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы долго ждали "Новую волну", мечтали о ней. И я рад, что мечты сбываются. В Казани прошло много масштабных мероприятий, но у "Новой волны" своя энергетика. Этот звездопад на нашу гостеприимную казанскую землю был особенно теплый, несмотря на погоду», – отметил он.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа.

«Останемся ли мы в Казани? Посмотрим»: Крутой и Метшин о будущем «Новой волны»
