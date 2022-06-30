АТП РТ попросили Президента РТ выплатить компенсацию за проверку QR-кодов в 2022 году

Ассоциация АТП РТ обратилась к Президенту Татарстана с просьбой отменить решение республиканского Минтранса и выплатить компенсацию за проверку QR-кодов в январе и феврале этого года. Перевозчики заявили, что Минтранс РТ не хочет оплачивать дополнительную работу водителей и кондукторов и помочь им в закупке запчастей для автобусов.

Из-за невыплаты компенсации кондукторы и водители, на которых легла дополнительная нагрузка и многочисленные препирательства с пассажирами, не получили плату за эту работу. По этой причине кондуктора и водители «пачками» писали заявление на увольнение, говорится в обращении.

Отмечается также, что подорожали продукты питания, из-за чего сотрудники предприятий «просят поднять зарплату хотя бы на сумму инфляции». А на фоне того, что упал доллар, а запчасти и дизельное топливо «не подешевели», есть трудности с обеспечением работы транспорта.

Ассоциация АТП РТ попросила руководителя татарстанского УФАС Айрата Шафигуллина проверить обоснованность роста цен на запчасти и комплектующие. В сложившейся ситуации у автотранспортных предприятий появилась задолженность перед поставщиками запчастей, за лизинговые платежи и налоги в бюджет.

«Один яркий пример: сейчас в гараже предприятия стоит автобус, так как нет гидронасоса. Данный автобус в лизинге, за него нужно платить долг по кредиту. Раньше итальянский гидронасос стоит 74 тыс. руб. Сейчас он стоит 220 тыс. руб. Данного гидронасоса нет в России. На заказ его готовы изготовить, но за 100% предоплату. На предоплату денег нет!», – поясняют авторы обращения. При этом они сетуют, что Минтранс РТ оставил перевозчиков наедине с проблемами и лишил их компенсации, которая могла помочь оплатить дополнительную работу сотрудников и закупить запчасти.

Минтранс авторы попросили публично обнародовать методику подсчета выплат и показать количество перевезенных пассажиров по всем категориям. В обращении утверждается, что пассажиропоток на городском пассажирском транспорте Казани за январь и февраль 2022 года меньше на 26,5 % аналогичного периода 2020 года.

«Перевозчики надеются, что Президент Татарстана Рустам Минниханов услышит крик о помощи и отменит решение Министерства транспорта РТ об отказе в компенсации из-за введения QR-кодов в январе и феврале. Компенсация очень необходима, она поможет улучшить ситуацию в автотранспортных предприятиях», – подытожили авторы.

Ранее руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова пояснила, что выплаты компенсаций казанским перевозчикам за период действия QR-кодов на транспорте зависят от конкретных показателей финансовых потерь. При этом власти ориентируются на показатели перевозчиков за январь-февраль этого года, которые предоставляют Минфин и Миндортранс республики. Если по январю и февралю «будет выявлена какая-то сумма, которая выпадает, то такая сумма и будет выплачена», пообещала тогда Галимова, напомнив, что за ноябрь-декабрь перевозчики получили компенсации в полном объеме.