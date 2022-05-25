В Казанском Кремле прокомментировали жалобы перевозчиков по компенсациям за QR-коды

Выплаты компенсаций казанским перевозчикам за период действия QR-кодов на транспорте зависят от конкретных показателей финансовых потерь. Минфин РТ обладает полной и точной информацией об этом, в том числе за январь-февраль 2022 года. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула — власти республики всегда выполняют свои обещания, в том числе по части компенсаций. В то же время соответствующее поручение Президента РТ по компенсациям перевозчикам имеет важную подробность: выплаты напрямую связаны с фиксацией конкретных потерь.

«Любая компенсация должна исходить из анализа того, какая сумма потерь у перевозчиков зафиксирована», — подчеркнула Галимова.

Она добавила, что подробные данные и показатели перевозчиков за январь-февраль этого года предоставлены Минфином и Миндортрансом республики.

«Если там будет выявлена какая-то сумма, которая выпадает, то такая сумма и будет выплачена. Компенсации за ноябрь-декабрь выполнены в полном объеме, в котором у них есть потери. Анализ января-февраля показывает несколько иную ситуацию в части перевозок», — резюмировала Лилия Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что перевозчики Казани не получили компенсацию из-за QR-кодов за январь и февраль.

