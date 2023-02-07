АТОР: Россияне не отменяют туры в Турцию, сейчас там находятся 45 тыс. российских граждан

В Турции, по предварительным данным, сейчас могут находиться до 45 тыс. организованных и самостоятельных туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Все они отдыхают вне зоны землетрясений, где все спокойно, заверили в ассоциации. Случае отмены туров не зафиксировано.

Около 25-30 тыс. российских туристов могут находиться в Стамбуле, около 12-15 тыс. – на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

О жертвах и пострадавших от землетрясений в Турции среди российских туристов на данный момент неизвестно. В АТОР это объяснили тем, что провинции Анталья и Стамбул, а также другие места организованного отдыха россиян не затронуты разрушениями и находятся далеко от зоны землетрясений.

«Вопросы о возможности досрочного прекращения отдыха есть, но их в прямом смысле слова – единицы. Туристы понимают, где происходят разрушения, а так как сейчас есть спрос на отдых в местах, далеко отстоящих от эпицентра трагических событий, свой отдых в Анталье и Стамбуле не отменяют», – добавили в агентстве.

Напомним, по последним данным, в Турции и Сирии, до которой дошли сейсмические волны, погибли 3376 человек. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.