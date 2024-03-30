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АТОР рассказала, какой авиаперевозчик временно заменит Southwind на рейсах из РФ в Египет
В ближайшую неделю полеты из России в Египет будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Она заменит турецкую Southwind Airlines, для которой Евросоюз закрыл воздушное пространство из-за подозрений в связях с Москвой, сообщает Ассоциация туроператоров РФ.
Первый рейс из Москвы с заменой был осуществлен уже сегодня. Также на дополнительных самолетах Azur Air в Россию вернутся туристы, которые сейчас находятся в Египте. Расписание будет конкретизировано позднее.
В АТОР отметили, что часть российских туристов, находящихся в Египте, столкнулись с проблемами после принятого 29 марта решения Евросоюза.
«Но следует отметить, что в результате оперативных действий туроператора PEGAS Touristik путешественников крайне оперативно обеспечили новой перевозкой. Застрявшие в Египте россияне через 11 часов после того, как стало известно о проблеме, вылетели домой обновленным маршрутом — над Турцией и Грузией. И успешно приземлились в Москве», — говорится в сообщении.
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