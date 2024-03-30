ЕС запретил турецкой Southwind Airlines летать через Европу из-за связей с Россией

Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для базирующейся в Анталье турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за предполагаемых связей перевозчика с Россией. Об этом пишет турецкий отраслевой портал Turizm Guncel.

По информации портала, власти ЕС запретили полеты авиакомпании в рамках регламента 833/2014, который регулирует санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине.

Ранее издание Airways Magazine рассказало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines летать в Хельсинки, потому что финское Агентство транспорта и связи Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком.

По данным Traficom, Southwind Airlines контролируют не заявленные турецкие физические и юридические лица, а российские, которые и основали компанию. При этом большая часть персонала и авиапарка оказались арендованы у российской Nordwind Airlines.

Southwind Airlines в августе 2022 года начала выполнять чартерные рейсы из Тбилиси в Анталью. Компания планировала запустить рейсы в Германию (в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт) и в Грецию (в Ираклион). Перевозчик также не сможет летать в швейцарский Цюрих, потому что для него полностью закрыто небо ЕС.

Власти Евросоюза, а также Австралии, Великобритании, Канады, Соединенных Штатов запретили полеты российских самолетов и авиакомпаний в феврале 2022-го, после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции. В ответ на эти меры Россия закрыла свое воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.