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Ру Тат
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Путешествия и туризм
22 июля 2022  13:56

АТОР раскрыл, ограничат ли россиянам поездки в недружественные страны

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При включении стран в список недружественных не подразумевается, что в эти страны россиянам запретят поездки, сообщил  вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений – ни на поездки туда, ни на продажи туров», – приводит его слова ТАСС.

Сегодня стало известно, что Правительство РФ расширило список недружественных стран, добавив в него Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию.

Кроме того, недружественными странами признаны Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

 

 

#туризм #недружественные страны #спецоперация на Украине
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