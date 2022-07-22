АТОР раскрыл, ограничат ли россиянам поездки в недружественные страны

При включении стран в список недружественных не подразумевается, что в эти страны россиянам запретят поездки, сообщил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений – ни на поездки туда, ни на продажи туров», – приводит его слова ТАСС.

Сегодня стало известно, что Правительство РФ расширило список недружественных стран, добавив в него Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию.

Кроме того, недружественными странами признаны Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.