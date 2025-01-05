АТОР: Air Serbia приостановит рейсы в Казань и Сочи

Авиакомпания Сербии Air Serbia выполнит последний в зимнем расписании рейс из Казани в Белград 19 января, а из Сочи – 20 января. Такие данные следуют из системы бронирований, сообщает АТОР.

Отмечается, что официально заявлений насчет приостановки рейсов в Казань и Сочи сербский перевозчик не делал.

При этом в расписании Air Serbia все еще остаются рейсы из Белграда в Москву и Санкт-Петербург. Билеты из Москвы можно приобрести по цене от 37 тыс. рублей в одну сторону, а из Питера – от 41,7 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 января 10:32 мск в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Меры вводили утром для обеспечения безопасности гражданских полетов.