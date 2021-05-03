Источник: Атомная подлодка «Казань» будет передана флоту 7 мая

Головная атомная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет передана Военно-морскому флоту страны ориентировочно 7 мая, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Церемонии подписания приемопередаточного акта „Казани“ и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — рассказал источник.

Он также добавил, что контрольный выход в море подлодка выполнила в конце апреля. До этого источник сообщал, что АПЛ будет передана ВМФ к 25 июля (в 2021-м в этот день отмечается День Военно-морского флота РФ).

Ранее стало известно, что субмарина во время испытаний выполнила в полном объеме программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Подлодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, в сентябре 2018-го она вышла на заводские ходовые испытания.