Рустаму Минниханову презентовали первый прототип электромобиля «Атом»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел первый прототип российского электрокара «Атом» на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По словам генерального директора АО «КАМА» (АТОМ) Игоря Поваразднюка, Раис Татарстана давно знаком с данной разработкой и за последние полгода уже несколько раз интересовался прогрессом. Соответственно, он глубоко погружен в эту тему и поэтому больше интересовался конкретными планами по запуску массового производства.

Одной из главных особенностей проекта IT-директор «Атома» Дмитрий Агеев назвал одновременный старт разработки электронных и инженерных решений с созданием программного обеспечения для автомобиля.

«Наше программное обеспечение позволяет превратить автомобиль в реальный гаджет, которому можно написать какие-то приложения. То есть машина становится следующим этапом после смартфонов», — заявил Агеев.

Он отметил, что создание такого ПО необходимо для обеспечения безопасности на дорогах. В качестве примера он привел обычный телефон или ноутбук, который из-за какой-то ошибки может зависнуть. Ему потребуется перезагрузка, что недопустимо в автомобиле на дороге.

«Наше? Отечественное?» — уточнил Рустам Минниханов по поводу программного обеспечения. Собеседник заверил Раиса Татарстана, что разработка полностью российская, обладает кибериммунностью, а также легкой и понятной архитектурой.

Серийное производство электромобилей намечен на 2025 год. В течение ближайших двух лет будет вестись работа по подготовке производства. При этом площадку под него планируют определить в ближайший месяц (в качестве одного из вариантов рассматривается бывший завод концерна Ford в Набережных Челнах).

«Атом» является стартапом, запущенным в 2021 году при поддержке КАМАЗа. В разработку электрокара инвестировали глава КАМАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Максимальная скорость электромобиля — 170 км/ч, запас хода — 500 километров, разгон до 100 км/ч занимает 7-8 секунд.