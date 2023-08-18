Атнинцы и заинцы испекли для Минниханова каравай из зерна нового урожая

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Представители Атнинского и Заинского районов Татарстана вручили Раису Рустаму Минниханову на совещании в Доме Правительства каравай, приготовленный из зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров доложил, что сегодня утром Атнинский район первым в регионе завершил уборку зерновых. Аграрии собрали 58,8 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 31 центнер с гектара.

Заинский район завершил уборку во второй половине дня. На его полях намолочено порядка 92 тыс. тонн зерновых, урожайность — 26 центнеров с гектара.

Минниханов отметил, что несмотря на сложный год, атнинцы в очередной раз продемонстрировали хорошие результаты (в 2022-м район также завершил уборку зерновых первым).

Отвечая на вопросы Раиса РТ, Зяббаров доложил, что в течение 10 дней уборка зерновых на полях республики должна завершиться. На сегодняшний день намолочено 2 млн 976 тыс. тонн.