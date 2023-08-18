Назван район Татарстана, который первым в этом году завершил уборку зерна

Атнинский район первым в Татарстане завершил уборочные работы. Аграрии муниципалитета собрали 58,8 тыс. тонн зерна при урожайности более 31 центнера с гектара, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Уборочная страда в республике выходит на финишную прямую. Лидерами по урожайности зерна являются Тетюшский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Дрожжановский, Балтасинский, Спасский, Лаишевский районы», – отметили в министерстве.

Так, в Тетюшском районе средняя урожайность зерновых культур достигает 40,5 ц/га, в Кайбицком районе – 36,1 ц/га, Камско-Устьинском – 36,2 ц/га, Дрожжановском – 34,7 ц/га.