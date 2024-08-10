Атмосфера радости и поддержка соседей: в Альметьевске стартовали праздники двора

В Альметьевске стартовали праздники двора — торжественные мероприятия по случаю открытия первых благоустроенных дворовых территорий по республиканской программе «Наш двор».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в открытии праздника и награждении принял участие глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Очень надеюсь, что традиция проведения праздников будет продолжена. Возможно, вы в дальнейшем захотите сами вместе со своей управляющей компанией, с ТОС, вместе с нашими социальными учреждениями провести подобный праздник», — отметил глава района.

Особое внимание в праздничных мероприятиях было уделено семейной тематике в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Для жителей домов была подготовлена насыщенная программа с конкурсами, мастер-классами, выступлениями музыкальных коллективов и игровыми площадками для детей. Также состоялась церемония награждения самых активных жителей.

Праздники двора будут проходить во всех обновленных дворах Альметьевского района. Администрация города приглашает всех жителей присоединиться к мероприятиям и насладиться атмосферой радости и соседской поддержки.

За пять лет в Альметьевском районе благоустроено 300 дворовых территорий, а это более 60 тыс. довольных жильцов.

После капитального ремонта дворовые территории заметно преобразились.

Были отремонтированы внутридворовые дороги, тротуары, пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, упорядочены парковочные места, добавлены опоры освещения и детские игровые площадки.

Кроме того, продолжится практика посева клевера, которая себя отлично зарекомендовала в прошлом году. По словам специалистов, микроклевер позволит избавиться от сорняков и добавит дворам более зеленый, ухоженный вид.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов. В 2024 году по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории. В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

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