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Атлеты сдвинули с места пять «КАМАЗов» на Дне физкультурника в Казани
10 силовым атлетам — участникам Дня физкультурника в Казани — в связке удалось сдвинуть с места пять «КАМАЗов» с ралли «Дакар». Общий вес грузовиков составил около 100 тонн.
Напомним, что символичный рекорд, как и сам праздник, посвящен 10-летию Универсиады в Казани и 100-летию со дня образования Минспорта. Подробнее о мероприятии можно узнать в материале «Татар-информа».
Как ранее объяснил президент АНО «Силовые виды спорта Республики Татарстан» Дмитрий Стрелков, такого в мире ещё никто не делал. По его словам, тянуть грузовики в сцепке технически намного труднее, чем одну машину.
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