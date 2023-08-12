Атлеты сдвинули с места пять «КАМАЗов» на Дне физкультурника в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

10 силовым атлетам — участникам Дня физкультурника в Казани — в связке удалось сдвинуть с места пять «КАМАЗов» с ралли «Дакар». Общий вес грузовиков составил около 100 тонн.

Напомним, что символичный рекорд, как и сам праздник, посвящен 10-летию Универсиады в Казани и 100-летию со дня образования Минспорта. Подробнее о мероприятии можно узнать в материале «Татар-информа».

Как ранее объяснил президент АНО «Силовые виды спорта Республики Татарстан» Дмитрий Стрелков, такого в мире ещё никто не делал. По его словам, тянуть грузовики в сцепке технически намного труднее, чем одну машину.