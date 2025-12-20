АТК в РТ: Жителей пытаются вербовать для совершения терактов и диверсий из-за границы

Аппарат антитеррористической комиссии в Республике Татарстан рассказал «Татар-информу», как понять, что близкий вам человек стал жертвой вербовки.

Татарстан сегодня – важный промышленный, образовательный и транспортный центр, поэтому республика сталкивается с повышенным риском совершения диверсий и терактов. Украинские и западные спецслужбы пытаются использовать для этих целей татарстанцев, в группе риска, молодежь и люди и в возрасте.

Злоумышленники обещают, например, подросткам быстрые и легкие решения финансовых и других проблем, используя это как рычаг для закрепления вербовки. Они маскируются и играют различные роли – они могут представляться сотрудниками правоохранительных структур, учителями, представителями государственных органов власти, просто доброжелателями, блогерами, борцами за справедливость и так далее. Эту же схему они используют против людей любого возраста.

Они играют на жажде наживы человека и ищут компромат на него. Сначала вербовщики просят человека сделать что-то легкое: фотографию, прислать геопозицию объекта или написать нужный им комментарий, а потом уже требуют что-то доставить, сделать определенную надпись, оформить банковскую или сим-карту и передать им.

Когда жертва пытается прекратить общение, манипулятор начинает угрожать ей или ее близким. Он убеждает, что жертву могут посадить в тюрьму, или обещает выложить в интернет компромат о ней. Манипулятор постоянно запугивает жертву. Его цель – держать вербуемого в состояние паники и зависимости. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, сразу же обратитесь в полицию. Не пытайтесь вернуть украденное самостоятельно. Расскажите об этом своим близким, особенно детям.

Мошенники-вербовщики, как правило, обещают вернуть украденные деньги если человек что-то взорвет, подожжет. Стоит помнить, что за совершенное преступление человека ждет суровая уголовная ответственность.

Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан напоминает татарстанцам, что до 14 лет снижен возраст наступления уголовной ответственности за диверсию и терроризм, за прохождение обучения для их осуществления, организацию террористического и диверсионного сообществ, участие в них.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Уголовная и материальная ответственность предусмотрена также для законных представителей несовершеннолетних, совершивших диверсию или террористический акт.

Будь бдителен! И помни: «Безопасность начинается с каждого!»

