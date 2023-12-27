«Атаковали камикадзе, а питбайк спас военных»: активист из РТ отправит технику на СВО

Активист из Набережных Челнов Валерий Тигр готовит к отправке бойцам спецоперации мотоцикл и автомобиль. Эти средства передвижения предназначены для защитников Отечества.

Валерий Тигр находится в постоянном контакте с военнослужащими и старается оказывать им помощь.

Сейчас волонтер завершает красить питбайк в черный цвет. Благодаря этому транспорт будет менее заметным в темное время суток и легко замаскируется в полевых условиях. Это второй мотоцикл, который он купил для военнослужащих. Первым транспортом активно пользуется боец с позывным Барс.

«На днях Барс позвонил. Когда возвращался с задания, его начали атаковать камикадзе. Это такие дроны радиоуправляемые. Он быстро от них, маневренно на питбайке скрылся, занял свою позицию. Так питбайк спас ему жизнь», — рассказал Валерий.

По его словам, мотоциклом легко управлять, скорость у него достаточно хорошая.

«Как рассказал Барс, он маневрировал, также от своих ребят, можно сказать, отводил удар. Камикадзе за ним шли», — продолжает рассказ Тигр.

Автомобиль «Нива» предназначен для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Такую технику бойцы используют, чтобы доставлять раненых товарищей до медпунктов и больниц.

Машину не стали модернизировать. Как пояснил Валерий Тигр, стандартная модель более удобна для военнослужащих – если ее изменять, будет сложнее ремонтировать. Перед отправкой на фронт транспорт проверяется. Активист пообещал, что будет помогать бойцам столько, сколько нужно, до победного.