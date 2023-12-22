«Питбайк — Барсу»: военнослужащий из Челнов получил мотоцикл

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Военнослужащий с позывным Барс из Набережных Челнов получил мотоцикл. Средство передвижения защитнику Отечества приобрел активист Валерий Тигр. Перед отправкой на фронт, двухколесный транспорт немного изменили. Сейчас им боец активно пользуется.

Валерий Тигр неоднократно поддерживал бойцов. По словам мужчины, такой мотоцикл он купил из-за легкости в управлении. Он более маневренный. С помощью мотоцикла можно преодолеть большие расстояния.

«Удобный, легкий для передвижения за дронами, когда их обстреливают. Как он мне объяснил, когда они их в кусты сажают, пешком тяжело добираться. На питбайке будет гораздо быстрее, говорит, и удобнее», — поделился Валерий Тигр.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Активисты долго искали подходящий мотоцикл.

«Мы в районе месяца где-то искали, и вот нашли вот этот самый подходящий. Объехали, наверное, практически все магазины, которые есть в Челнах. Он компактный, удобный, легкий, то есть его можно на руках практически перенести везде», — говорит Ирина Тигр, активист.

Затем в питбайк внесли некоторые корректировки. Ранее он был яркого цвета, блестящим, что делало его очень заметным. Активисты обклеили питбайк черной пленкой и покрасили в черный цвет для того, чтобы мотоцикл не был виден в темное время суток.

Мотоцикл уже доставили военнослужащему с позывным Барс. Боец начал его использовать по назначению.

«Хотел бы сказать большое спасибо Валерию Тигру за предоставленный питбайк. А также печку, которая до сих пор еще запакована. Не распечатал, не посмотрел. Еще раз хотел сказать большое спасибо», — поблагодарил военнослужащий.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Но чуть позже печку военнослужащие тоже распаковали и посмотрели. Валерий Тигр собирается и в дальнейшем поддерживать военнослужащих. По словам мужчины, только общими усилиями можно приблизить Победу.