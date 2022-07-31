Атака на штаб Черноморского флота произошла из самого Севастополя, сообщила сенатор

Штаб Черноморского флота был атакован не изве, беспилотник был пущен из самого города. Об этом со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди сообщает РИА Новости.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — заявила политик.

Она подчеркнула, что все виновные в произошедшем будут найдены и наказаны. Сейчас обстановка в городе оценивается как спокойная.

Взрыв произошел сегодня утром. Маломощное устройство, установленное на самодельном беспилотнике, повредило стекла в одном из помещений, погибших нет. Несмотря на это, в городе были отменены все праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.