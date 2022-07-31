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Происшествия
31 июля 2022  09:30

Взрывное устройство сработало во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе

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На территории штаба Черноморского флота, находящегося в Севастополе, прогремел взрыв. Предварительно, известно, что удар маломощным взрывным устройством нанес украинский беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Первым о происшествии сообщил губернатор Севастополя. По его данным, из-за взрыва пострадали пять человек, погибших нет.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — отмечается в сообщении.

Стало известно, что все пострадавшие получили всю необходимую медпомощь.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать приграничные регионы РФ.

#взрыв #Черноморский флот
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