АСВ объяснило, как владельцам QIWI-кошельков вернуть свои деньги

В «Киви банке», у которого на прошлой неделе была отозвана лицензия, насчитывается около 9,3 млн электронных кошельков, объем средств на которых равняется примерно 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое выполняет функции временной администрации кредитного учреждения.

Больше всего обнаружено кошельков с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тыс. рублей) — 7,15 млн. На них находится 2,35 млрд рублей, средний размер остатка средств — 328 рублей.

При этом анонимных кошельков (с лимитом до 15 тыс. рублей) найдено 1,3 млн. На них находится около 277 млн рублей, средний размер остатка средств — 212 рублей. В свою очередь кошельков с полной идентификацией клиента (с лимитом до 600 тыс. рублей) — 870 тыс. На них находится 1,76 млрд рублей, средний размер остатка средств — 2034 рубля.

В пресс-службе АСВ в связи с этим напомнили, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Соответственно, требования по ним будут удовлетворяться в составе третьей очереди.

«Сейчас агентство работает над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет платежного сервиса QIWI», — уточнили вместе с тем в АСВ.

От владельцев кошельков потребуется указать ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, платежные реквизиты кредитора, номер кошелька и сумму денежных средств. К требованию необходимо будет приложить справку от сотового оператора с подтверждением, что номер, на который оформлен QIWI-кошелек, принадлежит кредитору.

Ранее Агентство по страхованию вкладов заявляло, что на рассмотрение заявки потребуется до 30 рабочих дней, а выплаты будут проходить во время ликвидационных процедур. По предварительным данным АСВ, у «Киви банка» достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами.

Агентство также предостерегло клиентов финансового учреждения от использования поддельных сайтов банка. Его настоящий сайт из-за отзыва лицензии заблокирован, но в интернете появилось большое число сайтов-двойников и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства. «Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы», — подчеркнули в АСВ.

Центральный банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви банка» 21 февраля. Регулятор объяснил отзыв лицензии тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы и его нормативные акты, а также «систематически» допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации <…> доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».