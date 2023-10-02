АСВ намерено войти в реестр кредиторов Евгении Даутовой с 3,04 млрд рублей

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) не оставляет попыток войти в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления «Спурт банка» Евгении Даутовой с требованиями в 3,04 млрд рублей. В Арбитражный суд РТ поступило ходатайство финансового управляющего Даутовой Анны Мальцевой о возобновлении производства по этому заявлению «Спурта». АСВ выступает в нем от имени банка как его конкурсный управляющий. Судебное заседание назначено на 5 октября.

Напомним, 20 февраля 2019 года татарстанский арбитраж посчитал заявление государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» обоснованным и признал Евгению Даутову банкротом. После попытки реструктурировать долги в отношении нее была введена процедура реализации имущества. Вскоре после этого банк «Спурт» в лице АСВ подал заявление о включении в реестр требований кредиторов должницы с требованиями в 3,04 млрд рублей. В январе 2021 года рассмотрение этого заявления было приостановлено до вступления в законную силу решения суда о привлечении банкирши и других контролировавших кредитную организацию лиц к субсидиарной ответственности по другому делу. Оно также было инициировано банком «Спурт».

В феврале этого года оно было удовлетворено частично. Суд признал, что есть основания для привлечения Евгении Даутовой и ее сына Марата Даутова к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившейся кредитной организации. Размер ответственности должен был быть определен по окончании расчетов с кредиторами. Однако в августе этого года Арбитражный суд Поволжского округа это решение отменил. Спор был направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд РТ.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», 18 сентября Евгению Даутову выпустили на свободу, несмотря на обвинительный приговор суда: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Ее обвиняли в трех эпизодах превышения полномочий. По версии следствия, «Спурт Банк» в 2016 году выдал кредит на 100 млн рублей на погашение займов некоему ООО «Торговля и логистика», которое в действительности никакую деятельность не вело. Во втором эпизоде фигурировал кредит на 78 млн рублей, который Даутова по версии следствия выдала самой себе. По информации силовиков, при этом она предоставляла в банк недостоверные сведения.

Третий эпизод оказался самым крупным. В 2013-2017 годах вопреки интересам банка «Спурт» для финансирования также принадлежащих Даутовой ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» кредитная организация выдала 712 млн рублей заемных средств нескольким подконтрольным компаниям, в том числе прописанным в других регионах России. Они привели к образованию невозвратной задолженности.

Это было уже второе уголовное дело против бывшего председателя правления банка «Спурт». Первое уголовное дело возбудили еще в 2018 году по статьям о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и о злоупотреблении полномочиями. Тогда фигурантку признали виновной и отправили в колонию общего режима на 3 года и 1 месяц. 30 апреля 2020 года Евгения Даутова была условно-досрочно освобождена.