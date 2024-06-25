АСВ начало выплаты вкладчикам «Автоградбанка» через банки-агенты

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 25 июня начинает выплаты пострадавшим вкладчикам челнинского «Автоградбанка» через банки-агенты. На конкурсной основе ими выбраны Россельхозбанк и Ак Барс Банк, которые будут действовать от имени АСВ.

Выплаты через оба банка-агента могут получить только физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Татарстане и пострадавшие от краха «Автоградбанка». Вкладчики из других регионов, а также юрлица смогут получить выплаты лишь через офисы Россельхозбанка. У рухнувшей финансовой организации были отделения как по Татарстану, так и за пределами республики: в Москве, Волгограде, Грозном и Рязани.

Чтобы получить выплаты в офисе банка-агента, вкладчик должен предоставить паспорт и заявление о выплате возмещения. Также пострадавшие клиенты «Автоградбанка» могут подать заявление на сайте АСВ или на портале госуслуг. В этом случае средства будут перечислены по указанным реквизитам счета или по номеру карты «Мир».

За выплатами уже обратились 770 вкладчиков (в основном физлица), которым выплачено 370 млн рублей. Выплаты будут продолжаться до полной ликвидации «Автоградбанка».

О крахе челнинского банка можно прочитать в большом материале «Татар-информа»

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