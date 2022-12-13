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Ру Тат
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Наука и образование
13 декабря 2022  22:14

Астрономы сообщили, что к Земле приближается «рождественский» астероид

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Астрономы сообщили, что к Земле приближается «рождественский» астероид

В сторону Земли летит астероид 2015 RN35 – его обнаружили европейские ученые, сообщает в своем аккаунте в Twitter Европейское космическое агентство. Это «достаточно крупный астероид», который подлетит к Земле очень близко, что позволит астрономам-любителям понаблюдать за ним, отмечают ученые. Британские журналисты прозвали инопланетное тело «рождественским астероидом».

Небесное тело в диаметре достигает 140 метров, пишет Daily Express. К Земле оно подлетит на 680 тыс. километров, поэтому опасности не представляет.

Напомним, в октябре астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид диаметром полкилометра – по заверениям ученых, он в ближайшем будущем никакой опасности для людей также не представляет.

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