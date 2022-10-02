Астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид диаметром полкилометра

В ночь на 1 октября две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землей, сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

Диаметр астероида составляет полкилометра, он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. В обозримом будущем опасности для Земли он не представляет, заверили астрономы.

Сообщение сопровождается снимками астероида, сделанными 25-м и 50-см телескопомами.