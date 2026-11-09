Астрономы разглядели кота в очертаниях корональной дыры на Солнце

Корональная дыра на Солнце 9 ноября 2026 года

Фото: xras.ru

Сегодня после многочисленных трансформаций корональная дыра на Солнце начала напоминать кота «с пушистым хвостом». Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Котик, правда, черный, но будем надеяться, что это не всегда к несчастью. Во всяком случае, переходит дорогу он сейчас всей Солнечной системе», – констатировали исследователи.

На опубликованной астрономами фотографии действительно при желании можно разглядеть кота (или какое-то иное хищное млекопитающее) сбоку: торчащие уши, длинная шея, лапы и очень длинный вздернутый хвост.

Корональные дыры 18.50 9 ноября (SDO/AIA 21.1 nm) Фото: xras.ru

При этом ученые признали в Телеграм-канале лаборатории, что для достижения такого эффекта «Солнце пришлось повернуть».

Сегодня, по оценке специалистов, Земля продолжает находиться в области действия крупной корональной дыры на Солнце. В частности, регистрируется очень высокая скорость солнечного ветра – около 700–800 км/с, что в два-три раза выше нормы. Вместе с тем планета пока реагирует на это только эпизодическими слабыми и умеренными магнитными бурями. Большую часть времени геомагнитные индексы, хотя и повышены, но держатся в зеленой зоне.

Согласно прогнозу лаборатории, параметры солнечного ветра в окрестностях Земли начнут стабилизироваться уже сегодня. На протяжении одного-двух дней возможны остаточные геомагнитные возмущения, но сильных бурь из-за корональной дыры не ожидается – она «явно выдыхается и проблем не доставит».

Инфографика: xras.ru

Впрочем, теоретически на Солнце, помимо вспышек классов C и M, в активной группе пятен 4566 (S08W02) может произойти событие высшего – X класса. «При текущем расположении источника взрыва точно напротив Земли это может быть неприятно», – констатировали исследователи.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Специалисты объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.