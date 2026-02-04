Астрономы рассказали о возможных полярных сияниях на территории России

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, случившейся в ночь на 2 февраля, возможны полярные сияния. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Исследователи отметили, что солнечный ветер достиг планеты примерно на сутки раньше расчета. «В течение завтрашнего дня, видимо, постепенно начнет накатывать всё остальное. Даже если крупных выбросов пока не было, не могут 60 сильных вспышек за три дня вообще бесследно пройти», – подчеркнули они.

В ночь на 2 февраля (по московскому времени) на Солнце произошла супервспышка уровня X8.1 – первая по силе за 2025 и 2026 годы. Впрочем, после этого события со звезды ушли лишь незначительные объемы вещества.

Сегодня, 4 февраля, на светиле произошла вспышка уровня X4.21 (максимума она достигла в 15.13 по Москве). Пока она является третьей по силе с начала 2025 года.

Согласно прогнозу исследователей, в Казани и Москве вероятность полярных сияний на 20.30 4 февраля составляет 1%, в Санкт-Петербурге – 4%, тогда как в Воркуте – 43%, в Салехарде – 38%, в Новом Уренгое – 37%, в Мурманске и Тикси – 36%.

Зона полярных (северных) сияний над территорией России

Видео: xras.ru.