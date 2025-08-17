Астрономы рассказали о резком снижении числа пятен на Солнце

Фото: xras.ru

В последние дни наблюдается полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам ученых, пятна всё еще присутствуют на солнечном диске, но очень сильно уменьшились. «Глазом при поверхностном осмотре больше четырех найти не получается, да и те еле видны. И это на высокоточных космических снимках», – уточнили они.

Исследователи обратили внимание на то, что размер и число пятен примерно коррелируют со вспышечной активностью. Соответственно, «если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям».

Впрочем, по информации лаборатории, уже со вторника 19 августа ожидаются очередные магнитные бури из-за приближения корональной дыры.

Ранее директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что чаще всего магнитные бури остаются незамеченными обычными людьми, катастрофические последствия вроде массового выхода оборудования из строя случаются крайне редко.