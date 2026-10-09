Астрономы рассказали о надвигающейся магнитной буре и полярных сияниях

Полярное сияние 12 октября 2025 года в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана

Фото предоставлено Ириной Абрамовой

Вечером сегодняшнего дня на Земле прогнозируются средние магнитные бури (уровня G2) с возможностью интенсивных полярных сияний на широтах от 55–60 градусов и выше. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным астрономов, к Земле сейчас летят сразу три облака плазмы, выброшенных Солнцем. Первое из них, которое было выброшено в ходе случившейся еще 6 октября солнечной вспышки класса M1.4, доберется до планеты после 18.00 по московскому времени. Оно и станет причиной сегодняшних магнитных штормов.

Казань расположена на 55 градусах 47 минутах северной широты – таким образом, и здесь вечером и ночью теоретически можно будет наблюдать северное сияние. Погода пока этой возможности благоприятствует.

Два других плазменных облака, которые покинули звезду с интервалом в сутки 7 и 8 октября (второе – после самой сильной вспышки этой осени), согласно прогнозам исследователей, должны слиться в одно и вместе ударить по Земле в середине дня воскресенья, 11 октября. «Предварительно на это время прогнозируется вторая буря такого же уровня G2, что и первая», – уточнили специалисты.

Вместе с тем, хотя в начале октября солнечная и геомагнитная активности показывают заметный рост по сравнению с на редкость спокойным сентябрем, ученые уверены, что пытаться экстраполировать эту тенденцию на второй месяц осени в целом преждевременно.

«Размер наблюдающихся на звезде новых групп пятен, запустивших текущую вспышечную серию, стабилизировался на средних уровнях и, если сегодня-завтра не будет найдено новых ресурсов для роста, начнутся процессы разрушения пятен», – пояснили в Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», астрономы представили прогноз, согласно которому магнитосфера Земли в октябре будет преимущественно стабильной.

По информации NASA, при геомагнитных штормах уровня G2 связанные с напряжением аварийные ситуации могут возникать в энергосистемах высоких широт (до 60 градусов). Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния видны на широтах до 55 градусов.

Кроме того, при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Специалисты объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.

Видео, инфографика: xras.ru.