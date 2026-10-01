Астрономы предупреждают о возможной магнитной буре

Преимущественно спокойное Солнце 30 сентября 2026 года

Фото: xras.ru

Завтра, 2 октября, на Земле возможны слабые магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Геомагнитную активность принято характеризовать К-индексом, который представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трёхчасового интервала. Шкала включает значения от 0 до 9. Индекс был введен в 1938 году немецким геофизиком Юлиусом Бартельсом.

Ожидается, что к 18 часам пятницы по московскому времени К-индекс достигнет 4 баллов, а к 21 часу – 5 баллов, что соответствует магнитной буре уровня G1. После полуночи он должен понизиться до 4 баллов, а затем опуститься еще ниже.

При этом прогнозируется, что в дальнейшем до конца октября магнитосфера Земли будет пребывать в стабильном состоянии. Лишь 22-го числа, по оценке специалистов, вероятно новое повышение К-индекса до 4 баллов, что будет свидетельствовать о подъеме геомагнитной активности. Она, впрочем, не достигнет даже уровня слабой бури.

В свою очередь из данных Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова следует, что вспышечная солнечная активность завтра будет оставаться низкой (хотя возможны вспышки класса М). Прогнозируется неустойчивое геомагнитное поле с отдельными слабо возмущенными периодами. Радиационная обстановка, впрочем, останется невозмущенной. В отдельные часы вероятно ухудшение условий КВ-радиосвязи.

По информации NASA, во время геомагнитных штормов уровня G1 возможны незначительные колебания в электросетях. Увидеть северные сияния можно только в высоких широтах.

Вместе с тем при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.

Инфографика: xras.ru.