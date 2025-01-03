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Астроном рассказал о комете ATLAS, блеск которой можно увидеть с Земли
Комета C/2024 G3 (ATLAS) 13 января сблизится с Солнцем. Если она переживет пролет мимо него, то будет видна с Земли даже невооруженным взглядом. Об этом со ссылкой на научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого сообщает РИА Новости.
Небесное тело было обнаружено в прошлом году. По словам собеседника издания, условия для его наблюдения складываются хуже, чем у кометы C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которую жители Земли наблюдали осенью. В отличие от нее C/2024 G3 пролетит слишком близко к Солнцу — расстояние в четыре раза меньше, чем до Меркурия.
«Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда», — объяснил астроном.
Таким образом, если комета не испарится, ее блеск может быть примерно на уровне Венеры. Еще одна сложность — близость к Солнцу может привести к засветке и помешать людям увидеть небесное тело во время восхода либо заката.
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