В КФУ напомнили об астрономических явлениях во время новогодних выходных

С новогодние выходные татарстанцы смогут увидеть большое Солнце и пик звездопада Квадрантиды. Оба астрономических явления произойдут уже завтра, 3 января, сообщил медиапорталу КФУ научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики Юрий Нефедьев.

По словам специалиста, завтра Земля войдет в точку перигелия — самую близкую к Солнцу. То есть в этот момент его диск будет наиболее крупным в сравнении с другими днями на протяжении года.

Кроме того, если погода будет подходящей, татарстанцы смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды — до 100 «падающих звезд» в час. Астрономическое явление началось 28 декабря и продлится до 7 января, однако в пятницу после 23.00 оно будет наиболее заметным, достигнув пика.

«Метеорные частицы потока Квадрантиды небольшие, поэтому и светящиеся следы от них будут неяркими, но зато в Северном полушарии мы будем их наблюдать, а вот жители Южного полушария практически ничего не увидят», — заметил Нефедьев.

Он посоветовал наблюдать метеорный поток в местах, далеких от городской засветки, и не пользоваться оптическими приборами.