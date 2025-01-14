Астроном КФУ: Комету ATLAS вряд ли можно будет разглядеть без приборо

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Комету C/2024 G3 (ATLAS), которая 13 января прошла перигелий, то есть подошла на наименьшее расстояние к Солнцу, вряд ли можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом. Об этом заявил научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

C/2024 G3 (ATLAS) была открыта в апреле прошлого года с помощью системы NASA Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, находящейся на Гавайских островах. Ученый обратил внимание на то, что это долгопериодическая комета, которая прибыла из облака Оорта (по мнению исследователей, она последний раз приближалась к Солнцу 135 тыс. лет назад и вновь сблизится с ним только через 450 тыс. лет, если переживет нынешний перигелий — прим. Т-и).

Ранее сообщалось, что наблюдать C/2024 G3 (ATLAS) можно будет вечерами до 18 января. Однако по мере удаления от светила ее яркость будет падать, пояснил Нефедьев.

Астроном заметил, что иногда «такие кометы просто распадаются, когда проходят перигелий». «Будем надеяться, что ATLAS сохранила свою идентичность, то есть будет видна как яркий объект. Но красивейших изображений с головой и хвостом кометы мы не увидим. Это будет больше похоже просто на яркое пятно», — констатировал он.

Профессор КФУ также заметил, что пока нельзя сказать, станет ли C/2024 G3 (ATLAS) самой яркой кометой 2025 года. Дело в том, что в течение года «может быть открыта другая комета, которая будет ярче во много раз», объяснил он.

В обсерватории имени Энгельгардта наблюдения за кометами не проводятся. Но их изучают с помощью установленного на Северном Кавказе прибора Казанского университета — астрономического комплекса широкоугольного мониторинга небесной сферы с субсекундным временным разрешением Mini-MegaTORTORA (ММТ), уточнили в пресс-службе вуза.