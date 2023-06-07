Ученые КФУ обнаружили новый вид орхидеи, который искали десятки лет

Любка зелёноцветковая

Фото: Вадим Прохоров

Сотрудники кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ во время полевой экспедиции обнаружили новый вид орхидеи, который искали долгие годы. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил доцент кафедры, кандидат биологических наук Вадим Прохоров.

«Мы обнаружили новый вид орхидеи в Татарстане, это растение “любка зелёноцветковая”. Эта орхидея есть в соседних областях, в Марий Эл, Чувашии, в Кировской области. Но в Татарстане его никто никогда не видел. Мы искали его десятки лет и нашли», – сказал Вадим Прохоров.

По мнению ученого, сказалась ранняя весна и влажный климат, и конечно же везение. Растение будет включено в следующее издание Красной книги Татарстана в 2026 году. Красная книга, содержащая сведения о численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, издается раз в 10 лет.

По словам Прохорова, эту находку можно считать открытием.

«Для ученых сам факт – большая награда. В полевой экспедиции было несколько сотрудников кафедры, с нами была и орхидолог – человек, который занимается орхидеями, это доцент кафедры, кандидат биологических наук Марина Борисовна Фардеева. Она была очень счастлива, что нашелся новый вид орхидеи. Это самая высшая награда для нее», – заметил Вадим Прохоров.

Кандидат биологических наук, орхидолог Марина Фардеева во время полевой экспедиции. Фото: © Вадим Прохоров

Растение обнаружено недалеко от Казани, в Лаишевском районе Татарстана. Ученые не раскрывают точного места. Это общепринятая практика – ученые опасаются, что найдутся желающие посмотреть редкое растение с красивым цветком или пересадить его на свой огород. Вытаптывание местности или еще хуже – пересаживание приведут к гибели редкого вида.

Любка зелёноцветковая – многолетнее растение высотой 30-45 см, один из видов орхидеи. Цветет в мае-июне, отличается зеленовато-белыми цветками. Растет по лиственным и смешанным лесам, зарослям кустарников. Включена в Красную книгу многих регионов Европейской части России.