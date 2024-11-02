Ассоциация «Санатории РТ» высказалась о туристическом налоге для здравниц

От введения туристического налога в 2025 году, который может распространиться на санатории, пострадают бюджетные здравницы с недорогими путевками. Такое мнение «Татар-информу» высказал руководитель республиканской ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Даже если такое решение есть, считаю, что это не совсем хорошая инициатива. Она никак не послужит на развитие санаториев, потому что придется эти средства закладывать в стоимость путевки», – сказал Терентьев.

Пока насчет распространения туристического налога на санатории как на классифицированные средства размещения есть только противоречивая информация, пояснил собеседник.

«Есть здравницы, которые могут продавать путевку и за 2 тыс. рублей (за сутки), а где-то путевка и 8-10 тыс. рублей может стоить. Во втором случае наличие туристического налога будет не так заметно. Пострадают именно бюджетные санатории, которые пользуются повышенным спросом», – считает глава ассоциации.

Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что санатории вошли в реестр классифицированных средств размещения, поэтому по аналогии с отелями будут платить туристический налог с 1 января 2025 года. Ставка будет минимальной – 100 рублей за сутки размещения в санатории на территории, где действует туристический налог. Со следующего года он заменит курортный сбор.

Подробнее о новом налоге, который с 2025 года заменит курортный сбор, и в каких регионах России он появится, – в материале «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?».