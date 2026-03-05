news_header_top
Общество 5 марта 2026 17:03

Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раздутый скандал вокруг вручения жилищного сертификата в Нурлате, связанный с национальностью, говорит о том, что внутри страны есть люди, которые хотят расколоть многонациональное общество Татарстана. Таким мнением на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» поделился руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Мы видим, как подхватили тему вручения жилищного сертификата семье нерусской и нетатарской национальности. Хотя они являются гражданами России, имеют хорошую специальность. Есть люди внутри страны, которые хотят разогнать подобные скандалы в своих интересах», – заявил он.

Татарстан остается символом национального мира и согласия, подчеркнул Сафаров.

Ранее скандал прокомментировал глава Нурлатского района РТ Дамир Ишкинеев.

Дамир Ишкинеев: Программа поддержки молодых семей работает открыто и системно
#Нурлатский район РТ #межнациональные отношения #Асгат Сафаров
