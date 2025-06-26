«Дали результат, с нами считались»: «Динамо» отчиталось за 5 лет и переизбрало Сафарова

В Казани прошла отчетно-выборная конференция ФСО «Динамо» в Татарстане, на которой подвели итоги работы организации. А также переизбрали на новый срок руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова на пост председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ. Подробнее о роли «Динамо» и Сафарова в татарстанском спорте – в репортаже «Татар-информа».





В Казани прошла отчетно-выборная конференция ФСО «Динамо» в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы гордимся, что за "Динамо" Татарстана выступали самые титулованные и талантливые спортсмены»

«Мы гордимся, что за "Динамо" Татарстана выступали самые титулованные и талантливые спортсмены. Они являются гордостью нашей страны. Мы сегодня отчитаемся за работу за последние пять лет. Ну и впереди у нас еще новые цели и задачи. Наверное, и новые победы», – говорил Асгат Сафаров журналистам еще перед началом конференции.

Напомним, что по итогам конкурса в 2023 году к 100-летию Всероссийского движения именно «Динамо» Татарстана было признано лучшим среди всех регионов страны. Награждение проходило 18 апреля в Москве – в 100-й день рождения общества. Об этом так же напомнил сегодня Сафаров.

«Этим, наверное, все сказано. Это говорит о результатах выступлений наших спортсменов. Это говорит о трудоемкой работе всего административного корпуса. Это и тренеры, и врачи, и те люди, которые состоят в обществе «Динамо», своим посильным трудом оказывают различную помощь», – подчеркнул Сафаров.

Асгат Сафаров: «Мы сегодня отчитаемся за работу за последние пять лет. Ну и впереди у нас еще новые цели и задачи. Наверное, и новые победы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роль Сафарова в татарстанском спорте и переизбрание на пост председателя ФСО «Динамо» по РТ

В ходе сегодняшнего мероприятия выступающие докладчики не раз обращались к руководителю Администрации Раиса Татарстана со словами искренней благодарности за вклад в развитие общества «Динамо» и спорта республики в целом. Неудивительно, что Асгат Сафаров сегодня был единогласно переизбран на пост председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ.

Роль Сафарова в успехах татарстанского «Динамо» переоценить невозможно. За достижения в спорте Асгат Сафаров был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2014) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани.

Кроме того, Сафаров увидел перспективы хоккеистов на траве и возродил мужскую и женскую команды на базе спортивного общества «Динамо РТ». В итоге мужская команда стала обладателем чемпионского звания 22 раза из 25 возможных в этом виде спорта. В целом под руководством Сафарова «Динамо» Татарстана развивает 52 вида спорта, включая олимпийские и неолимпийские дисциплины. Список заслуг можно продолжать долго.

Ольга Павлова: «Безусловно, все самые сильные и лучшие в спорте, что есть сегодня в Республике Татарстан и не только, – это члены общества «Динамо» Республики Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Об этом сегодня на конференции журналистам говорила и член Общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова. По ее словам, спортивная составляющая «Динамо» в Татарстане на высочайшем уровне.

«Все это, конечно, благодаря нашему председателю Асгату Ахметовичу Сафарову, который в самое сложное время смог сохранить вот эту структуру, динамовские спортивные школы, – уточнила она. Вы знаете, динамовская семья – это кузница спортивных кадров. Безусловно, все самые сильные и лучшие в спорте, что есть сегодня в Республике Татарстан и не только, – это члены общества «Динамо» Республики Татарстан».

Также она заявила, что татарстанское «Динамо» вносит огромный медальный вклад в спортивные успехи России на международной арене.

Салават Гайсин рассказал о победах «Динамо» за последние 5 лет

О них, в частности, говорил сегодня в своем докладе первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, рассказывая об итогах работы общества за последние 5 лет.

Так, на Олимпиаде в Токио татарстанские динамовцы завоевали 7 медалей в цветах олимпийской сборной России. Среди них золото фехтовальщицы Марты Мартьяновой, серебро пловца Александра Красных. А также серебряные комплекты наград завоевали волейболисты сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков. Наконец, сотрудник МВД по РТ Имам Хатаев стал бронзовым призером в соревнованиях по боксу.

На перечисление всех побед общества «Динамо» Татарстана у Салавата Гайсина ушло более 40 минут Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще больший вклад динамовцы республики внесли в копилку России на Играх БРИКС, которые с большим успехом прошли в Казани в 2024 году. На счету динамовцев 13 золотых медалей.

На перечисление всех побед общества «Динамо» Татарстана у Салавата Гайсина ушло более 40 минут. Сафаров позже признался, что читал доклад до заседания, но решил не ограничивать во времени докладчика, чтобы послушать его еще раз.

«Хотел потешить самолюбие и послушать про успехи родного ‘’Динамо’’ еще раз», – с улыбкой объяснил он Гайсину и всем собравшимся.

У ФСО «Динамо» хорошие отношения с международными структурами в спорте

Сам Гайсин еще перед стартом конференции нашел время ответить на вопросы корреспондента «Татар-информа». По его словам, ФСО «Динамо» Татарстана делает достаточно много для узнаваемости нашей республики.

«Не совсем скромно так говорить. Когда у меня был день рождения, мой юбилей, меня поздравляли многие международные организации, где говорили: ‘’Мы знаем ‘’Динамо’’ Татарстана, а через вас узнаем про вашу республику’’. Это было очень приятно. Какая-то часть правды в этом есть».

Сегодня на конференции было решено, что 29 января в Казани отметят 100-летие ФСО «Динамо» Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он объяснил, что у ФСО «Динамо» Татарстана были хорошие отношения со многими международными организациями. В их числе Международный олимпийский комитет (МОК), Европейский спортивный союз полицейских и Международный координационный совет динамовских организаций.

«Практически везде участвовали, дали хороший результат, с нами всегда считались», – резюмировал Гайсин.

Между тем сегодня на конференции было решено, что 29 января в Казани отметят 100-летие ФСО «Динамо» Татарстана. Кроме того, Асгат Сафаров лично наградил членов общества «Динамо» по республике. Наконец, в рамках конференции прошли выборы делегатов для участия в работе 20-й Всероссийской отчетно-выборной конференции общества «Динамо» и кандидатов в Центральный совет общества «Динамо».