Асафов: Предприниматели из РТ стали первыми переговорщиками России с исламским миром

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Роль Татарстана и предпринимателей из региона стала колоссальной в выстраивании отношений России с исламским миром. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.

«Роль Татарстана как субъекта и [татарстанских] предпринимателей в усилении сотрудничества с Исламским миром колоссальна. Часто они становятся эмиссарами предложения, теми самыми первыми переговорщиками. В этот момент они не несут миссии от МИД России, но тем не менее они делают многое для комплексного построения многополярного мира», — заявил спикер.

Он высоко оценил достижения Татарстана по разным направлениям: технологии, АПК, промышленности и других. Они позволяют выходить на рынки не только с природным сырьем, но и с готовой продукцией.

Обращаясь с посланием к Госсовету в сентябре 2023 года, Раис Татарстана подчеркнул, что сотрудничество со странами исламского мира остается одним из приоритетов развития России, которые определил Президент РФ Владимир Путин.