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Минниханов: KazanForum стал эффективной площадкой сотрудничества с исламским миром
Международный экономический форум «KazanForum» проявил себя, как успешная площадка для укрепления и развития сотрудничества со странами исламского мира и получил очень высокую оценку от Правительства РФ, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием к Госсовету РТ.
Глава республики напомнил, что в этом году участие в нем приняли более 80-иностранных государств.
«Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ни о какой изоляции России речи быть не может. Необходимо обеспечить качественную подготовку форума и в следующем году», – сказал Минниханов.
Он также поручил продолжить плотное взаимодействие Организацией исламского сотрудничества в контексте мировой молодежной повестки, создании условий халяльного образа жизни в республике, а также в научной, спортивной, культурной и образовательной сферах Раис Татарстана подчеркнул, что сотрудничество со странами исламского мира остается одним из приоритетов развития России, которые определил Президент РФ Владимир Путин.
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