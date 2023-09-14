Минниханов: KazanForum стал эффективной площадкой сотрудничества с исламским миром

Международный экономический форум «KazanForum» проявил себя, как успешная площадка для укрепления и развития сотрудничества со странами исламского мира и получил очень высокую оценку от Правительства РФ, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием к Госсовету РТ.

Глава республики напомнил, что в этом году участие в нем приняли более 80-иностранных государств.

«Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ни о какой изоляции России речи быть не может. Необходимо обеспечить качественную подготовку форума и в следующем году», – сказал Минниханов.

Он также поручил продолжить плотное взаимодействие Организацией исламского сотрудничества в контексте мировой молодежной повестки, создании условий халяльного образа жизни в республике, а также в научной, спортивной, культурной и образовательной сферах Раис Татарстана подчеркнул, что сотрудничество со странами исламского мира остается одним из приоритетов развития России, которые определил Президент РФ Владимир Путин.