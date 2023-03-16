Асад заявил о признании Сирией границ России с четырьмя присоединенными регионами

Сирия признает новые границы России, включающие присоединенные прошлой осенью после плебисцитов регионы: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом в интервью после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил сирийский лидер Башар Асад, передает РИА Новости.

«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это [были бы] исторически российские территории», — поделился своим пониманием ситуации Президент Сирии, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.

«Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», — добавил Асад.

По мнению сирийского лидера, эта точка зрения основана на исторических фактах. «Мы убеждены в этой позиции», — заключил он.

Встреча президентов России и Сирии в Московском Кремле состоялась накануне. На ее открытой части Башар Асад сообщил, что его страна поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине.