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Асад заявил о признании Сирией границ России с четырьмя присоединенными регионами
Сирия признает новые границы России, включающие присоединенные прошлой осенью после плебисцитов регионы: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом в интервью после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил сирийский лидер Башар Асад, передает РИА Новости.
«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это [были бы] исторически российские территории», — поделился своим пониманием ситуации Президент Сирии, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.
«Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», — добавил Асад.
По мнению сирийского лидера, эта точка зрения основана на исторических фактах. «Мы убеждены в этой позиции», — заключил он.
Встреча президентов России и Сирии в Московском Кремле состоялась накануне. На ее открытой части Башар Асад сообщил, что его страна поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине.
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