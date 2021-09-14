Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией Covid-19

Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность гражданам России и Президенту Владимиру Путину за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и поставки продовольствия. Об этом говорилось на встрече лидеров двух стран, прошедшей в Кремле.

«Позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить Российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за ту гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», — цитирует Башара Асада пресс-служба Кремля.

Кроме того, сирийский лидер поблагодарил Министерство иностранных дел РФ, которое защищает общепризнанные принципы и нормы гражданского права: «это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из канонов, исходя из национального законодательства».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин заявил о сохранении очагов терроризма на территории республики.