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Ру Тат
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14 сентября 2021  07:50

Путин: Очаги терроризма сохраняются в Сирии до сих пор

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В Сирии по-прежнему сохраняются очаги терроризма. Об этом на встрече с Президентом Сирии Башаром Асадом, прошедшей накануне в Кремле, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, террористы не только контролируют ряд территорий, но и «продолжают терроризировать мирных граждан». Однако в те районы, которые были освобождены, напротив, возвращаются беженцы, постепенно восстанавливается мирная жизнь.

«Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни», — отметил глава государства.

Президент Сирии побывал в Москве с необъявленным визитом.

#Путин Владимир #террористы #Сирия
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