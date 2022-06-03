«Они слова не сказали, когда у “Кырлая” строили высотки, а мечеть им почему-то мешает»

Группа казанских архитекторов выступила с открытым письмом, в котором предлагает пересмотреть уже принятое решение о строительстве соборной мечети на месте бывшего парка «Кырлай». Письмо подписали 18 человек. Корреспондент «Татар-информа» выслушал аргументы некоторых из подписантов, а также экспертов, имеющих другие точки зрения.

Спустя несколько дней после закладки камня в основание будущей соборной мечети в интернете появилось открытое письмо, в котором утверждается, что парк «Кырлай» – неудачное место для строительства Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Спустя несколько дней после официальной закладки камня в основание будущей соборной мечети Казани в интернете появилось открытое письмо, обращенное к жителям и руководству республики, под которым стоят фамилии 18 представителей архитектурного сообщества столицы Татарстана. Авторы обращения утверждают, что парк «Кырлай» – неудачное место для строительства соборной мечети, и в качестве альтернативы предлагают три других места – набережную Волги в районе Адмиралтейской слободы (Бишбалта бистәсе), Троицкий лес (берег Казанки напротив стадиона «Ак Барс Арена»), а также парк Молодоженов в Ново-Татарской слободе.

Письмо стало поводом для дискуссии как внутри архитектурного сообщества, так и среди общественников.

В качестве одного из альтернативных вариантов предлагают Троицкий лес – берег Казанки напротив стадиона «Ак Барс Арена» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Там лишь высказано мнение о более удачных местах»

Каковы же аргументы подписантов обращения?

Один из них, руководитель архитектурного бюро NUGAEV Тимур Ногаев, в ответ на предложение «Татар-информа» рассказать о соображениях, сопровождавших его решение подписать письмо, передал через помощника, что находится в отпуске и поэтому не желает комментировать. По его словам, он не является инициатором обращения и там помимо него много тех, кто его подписал. «В письме нет выступления против строительства мечети. Там лишь высказано мнение о более удачных местах», – пояснил помощник Ногаева.

«Во-первых, это письмо не против строительства мечети, а всего лишь просьба более тщательно подойти к выбору места для ее строительства, – рассказал другой подписант, Ильдар Тазиев, руководитель объединения «Архитип». – Во-вторых, как для мусульманина, появление такого значимого объекта для меня важно, и, конечно, я выступаю за строительство соборной мечети в Казани. Так как я живу в этом городе и люблю этот город, мне также очень важно и развитие Казани. Соборная мечеть – место притяжения, и, безусловно, она может дать толчок к развитию той части города, которая действительно необходима. Подписывая письмо, я исходил из этого».

Марсель Искандеров мотивировал свое участие в подписании письма тем, что «это место не резиновое» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще один из подписантов, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, член правления Союза архитекторов РТ Марсель Искандеров мотивировал свое участие в подписании письма тем, что «это место не резиновое». Здесь сгусток зданий вокруг, отсутствие панорамы со стороны Волги, считает Искандеров. «Здание, столь значимое для Казани, не должно быть второстепенным по отношению к Кремлю, историческому центру. Наоборот, вокруг него должно быть достаточно простора, – говорит архитектор. – Троицкий лес и Бишбалта – это совершенно уникальные места. Вокруг них образуется новое пространство. Мы вышли бы на главную реку России с таким значимым объектом».

Социолога, координатора Центра прикладной урбанистики Марию Леонтьеву, также подписавшую письмо, не устраивает сама процедура принятия решения о строительстве мечети. «Выбор места столь значимого объекта должен осуществляться профессионально и с учетом мнения верующих. С профессиональной точки зрения вопрос должен обсуждаться с участниками Градостроительного совета Казани, Института развития города, то есть с теми людьми, которые посвятили десятилетия работы градостроительному будущему Казани», – утверждает Леонтьева.

«Это место имеет сакральное значение»

Ряд архитекторов, блогеров и общественников не согласны с аргументами авторов письма.

Айвар Саттаров уверен, что парк «Кырлай» очень хорошее место для соборной мечети Фото: tatar-congress.org

«Парк “Кырлай” очень хорошее место для соборной мечети, – уверен архитектор мечети «Кул Шариф», лауреат премии Тукая, заслуженный архитектор Татарстана Айвар Саттаров. – При взятии Иваном Грозным Казани последний бой за город проходил на этом месте. С этой точки зрения, это место можно даже назвать священным, сакральным для татар. В письме, подписанном архитекторами, говорится, что для мечети нужно найти место, где присутствует татарский дух. Место, где располагался парк “Кырлай”, относится именно к этой категории. Кремлевскую сторону Казанки принято называть старым городом, а противоположную ей часть – новым городом. В старом городе у нас есть мечеть “Кул Шариф”. Она была построена в память наших предков, как восстановление исторической правды. Новая мечеть нацелена на будущее. Поэтому она должна быть в новом городе. Ленинская дамба не просто соединяет старый город с новым городом, она связывает историю с будущим, прошлое с грядущим. Когда две мечети связаны между собой мостом – это имеет символическое значение.

Предложенные авторами письма варианты не подходят для соборной мечети, считает Саттаров. «Троицкий лес – место захоронения ядовитых отходов, – говорит он. – Там вообще нельзя вести строительство. Бишбалта, то есть песчаная база, расположена очень далеко. Туда не ходит общественный транспорт, там и населения очень мало. Ведь должна же быть у мечети махалля (община). Район парка Молодоженов тоже не то место, которое привлекало бы людей. Все предложенные места не вписываются в городскую панораму, а парк “Кырлай” – одно из самых красивых мест города, это сердце Казани. Они смекнули, что расположение на этом месте соборной мечети станет символом подъема татарского народа, и разными способами стараются не позволить этому быть. При строительстве мечети “Кул Шариф” мы тоже встречали сопротивление».

Айрат Файзрахманов: «Думаю, не стоит видеть в этом несогласии религиозный или межнациональный конфликт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Историк Айрат Файзрахманов считает, что открытое письмо, безусловно, заслуживает внимания. Но в ответ на аргументы его авторов у него есть ряд своих соображений. «Предложенный ими парк Молодоженов не какое-то заброшенное место, там отдыхают люди. Вырубка деревьев в парке также вызовет недовольство горожан, потому что там поблизости нет других зеленых площадок, – предупреждает Файзрахманов. – Стоит учитывать и то, что в микрорайоне Ново-Татарской слободы уже есть несколько мечетей, чего не скажешь о районе бывшего парка “Кырлай”.

«Авторы письма выступают за то, чтобы строить мечеть на историческом месте, – продолжает историк. – На Козьей слободе были ворота Казанского ханства – Алатский тракт. Это место действительно можно назвать историческим местом татарского народа. Здесь плотно заселенный район, хорошо обеспечен общественным транспортом, есть место для парковки. Хотел бы обратить внимание, что рядом с парком “Кырлай” было возведено несколько жилых комплексов из многоэтажных домов. Куда же смотрели эти архитекторы, когда строились эти дома? Мечеть не будет выше этих тридцатиэтажных домов, поэтому на обзор Кремля она никак не повлияет. Адмиралтейская слобода – Бишбалта тоже многократно рассматривалась. Уже сказано, что место не подходит для соборной мечети. Населения там мало. Чтобы появился новый микрорайон с комфортными условиями жизни, должно пройти минимум двадцать-тридцать лет. Говоря о Троицком лесе как о месте возможного возведения мечети, уважаемые архитекторы противоречат своим же аргументам. Мечеть должна быть в доступном для транспорта месте, а на этот участок ведет лишь узкая дорога, соединяющая его с Третьей транспортной дамбой. И здесь тоже населения мало».

Мечеть в центре города имеет символическое значение, резюмирует Айрат Файзрахманов. «Ни один из предложенных в письме архитекторов вариантов не воспринимается общественностью как центр, – говорит он. – Стоит подчеркнуть и то, что при строительстве объекта больших площадей в центре города, в каком бы месте его ни возводили, все равно будут противники. Думаю, не стоит видеть в этом несогласии религиозный или межнациональный конфликт».

Руслан Айсин: «Предложение строить соборную мечеть на окраине Казани неправильно с профессиональной точки зрения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Архитекторы стали говорить в политическом ключе»

Другой точки зрения придерживается политолог Руслан Айсин. «Мне кажется, профессиональное сообщество оставило в стороне свои ценности и стало говорить в политическом ключе, – считает он. – Их обращение схоже с политической риторикой. Предложение строить соборную мечеть на окраине Казани неправильно с профессиональной точки зрения. Когда на историческом месте Казани стоит парк развлечений, то протеста это не вызывает, городскую архитектуру это не портит, а красивая мечеть якобы “не к лицу”. Эти же архитекторы слова не сказали, когда рядом с парком строили высотки, а мечеть им почему-то мешает. Строительство соборной мечети для Казани равнозначно возведению храма Христа Спасителя в Москве. Там тоже участвовали россияне из разных регионов, благотворители, государство. Это один из символов духовного возрождения. Соборная мечеть – это не просто символ нашего духовного возрождения, это еще и наша потребность, потому что в Казани мечетей не хватает. У нас и церкви строятся. Всего год назад в историческом центре города был восстановлен собор Казанской иконы Божьей Матери. Никто тогда не выступил против».

Адвокат Руслан Нагиев полагает, что мнение архитекторов надо воспринимать лишь как мнение граждан, потому что они в этом вопросе не привлечены в качестве экспертов. «По их мнению, место неподходящее, а множество других людей считает его подходящим, – говорит известный казанский юрист. – Если Казанская городская Дума приняла решение по месту строительства мечети, значит, оно обоснованно и законно. Никакое мнение граждан не может отменить это решение. Предложенные архитекторами места тоже могут кому-то не понравиться. Вообще невозможно найти место, которое удовлетворило бы всех. Мечеть должна быть на близком к народу месте. Мечети, молельные места с давних пор строились в жилых кварталах».

Руслан Нагиев полагает, что мнение архитекторов надо воспринимать лишь как мнение граждан, потому что они в этом вопросе не привлечены в качестве экспертов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Довольно резко по поводу «письма восемнадцати» высказался известный журналист, блогер Альберт Бикбов в своем телеграм-канале: «Огромное, на нескольких страницах, пафосное, написанное ужасным демагогическим языком, да еще и от лица всего казанского городского сообщества – это письмо не содержит ни малейшего внятного и понятного логичного объяснения своей позиции. В сухом остатке единственная вразумительно сформулированная претензия подписантов – отсутствие парковки для авто. Что, храм без большой асфальтированной парковки не храм уже? Это самое главное для обращений к Всевышнему? Наверное, такая концепция с удобной парковкой все же больше для службы Мамоне, духу потребительства и автомобилестроения. Вроде называют себя "профессиональным сообществом", а подход к проектированию культового учреждения, как к строительству стадиона или торгового центра. Ну да, машину надо удобно припарковать, а еще желательно помыть, заправить, колеса в шиномонтажке переобуть... В письме много очень пространных рассуждений о децентрализации городов, о "духе места", о гармонии и архитектурной композиции и прочей урбанине, которую манипуляторам легко залить в любые неподготовленные уши. О какой гармонии и архитектурной композиции вы, "профессионалы", "Дембич и компания", можете говорить, если на расстоянии вытянутой руки, там же по соседству, застройщиком ООО "БРИЗ" совсем недавно построены громадные 23-этажные башни ЖК "КазанСу"? Которые заведомо будут выше планируемых 80-метровых минаретов соборной мечети. Когда строился этот человейник, вы молчали, как и про другие высотные решения в центре города. Где ваши открытые письма? Только соборной мечети ваше "нет", ее там строить нельзя. Городскую гармонию нарушает же!»

Напомним, что скоро, в начале июля, планируется подведение итогов конкурса на эскизный проект соборной мечети Казани, объявленный в апреле Республиканским фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта».

Рифат Каюмов, intertat.tatar